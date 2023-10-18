涉28亿元洗钱案 四被告不准保释候审

28亿洗钱案四名被告案件过堂，国家法院法官批准控方的申请，谕令四人不准保释候审，期间还押监狱。

这四人是林宝英（43岁）、王德海（34岁）、张瑞金（44岁）和苏剑锋（35岁）。其中，林宝英和张瑞金是同居情侣。法庭在星期三（10月18日）针对控方的无保释申请做出决定。

案件过堂时，林宝英改聘Ascendant Legal的周继仁律师做代表。律师在庭上说，林宝英面对的并非洗钱控状，只是与其他四名被告有关联。

另外，林宝英与正在上学的15岁女儿一同生活，因此希望可以获得保释，照顾女儿。她也在本地投资，注册了两家公司，显示她已在本地扎根，并无潜逃的风险。

代表张瑞金的吕俊昭律师则说，张瑞金目前只剩9万3000元的个人资金，若他弃保潜逃，这笔钱不足够做为他长期的生活费，而其余海外资产都属非流动性资产。

然而，两人在宣誓书的说辞双双被控方指出对法庭不够坦诚。

调查揭露，林宝英实际上并没有与女儿同住，林宝英住圣淘沙，而女儿住美芝路公寓并且由女佣照顾。她所注册的两家公司在新加坡也没有实质性业务，一家仅是为了她在本地购买产业而设立，另一家公司并没有运作。

控方也指，张瑞金与其他被告的关系也并非如他所说的交流“有限”，事实上他和林宝英，曾与苏宝林（41岁）、苏海金（40岁）和他们的家人一起出国度假。

另外，张瑞金在海外至少拥有4100万元的资产，即使张瑞金称其中约4000万元的资产是非流动性的，但这也意味着被告若潜逃在外，可把这笔资产变现，在国外过上舒适的生活。

经过一天的聆讯，法官在傍晚6时30分发表决定时指出，四人并未在新加坡扎根且拥有多国护照，在国外也持有可观的资产，以及与其他被告或相关人士的关联，都表明被告有很高的潜逃、毁坏证据或与其他人串供的风险。因此，法官批准控方对四名被告还押候审的申请。

四人的案件展期至下个月进行审前会议。

法官早前也批准控方对其他被告王宝森（31岁）、王水明（42岁）、苏宝林和苏海金的还押候审申请。陈清远（33岁）和苏文强（31岁）的无保释申请则展期决定。