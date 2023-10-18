回理会全福基金会 19日起为加沙筹款

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处在加沙地区有八个卫生中心，为当地居民提供基本的卫生保健服务，但这些设施的物资供应无法维持一个月的时间。

为了帮助受加沙近期事态发展影响的社区，由新加坡回教理事会设立的全福基金会（Rahmatan Lil Alamin Foundation）10月19日起与联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）合作筹款，为受影响者提供医疗服务、救济和住所。

全福基金会星期三（10月18日）发文告宣布，将从19日起至10月31日接受捐款，所有捐款将通过UNRWA的渠道送往加沙。

捐款方式包括PayNow即时转账、Giving.SG网站、银行转账或者将捐款支票寄交回理会。详情可参阅全福基金会网站。

我国全岛所有回教堂也将于星期五（10月20日）放置标记有“Humanitarian Relief for Gaza”（加沙人道主义救济）字样的箱子，让人们捐款。

全福基金会在文告中也指出，最近发生在加沙地区的事件已经导致悲剧性的伤害、无辜生命的丧失和重要基础设施的广泛破坏，迄今已有超过100万巴勒斯坦人，也就是加沙总人口的几乎一半流离失所；居民在获得洁净水供、食物、医疗卫生等基本服务方面，面对重大挑战。

全福基金会的募捐行动已经获得慈善总监批准。根据国内税务局的规定，这些捐款用于“外国慈善事业”，无法申请税务减免。