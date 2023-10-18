18人涉酒驾被捕 将被控上法庭

喝酒开车撞上灯柱路牌、不小心睡着等，18人在过去七个月因涉嫌酒驾被捕，星期四（10月19日）将被控上法庭。

新加坡警察部队星期三（18日）发文告说，介于28至72岁的18名驾驶员，分别在2023年3月至9月期间，因未能在警方例行检查时通过呼气式酒精检测仪测试，抵触酒驾罪名被逮捕。其中，七名嫌犯还涉及其他交通违规行为，一人是酒驾重犯。

3月3日，一名38岁女子在三巴旺路撞上了一个路牌，之后开车逃离现场。警方找到女子时，发现她在酒精影响下驾驶汽车。她将被控酒驾、未谨慎驾驶，以及肇事后未停车的罪名。

3月25日和28日，34岁男子和32岁女子分别涉及两起车祸，前者撞上后港2道的中央分隔带，后者则撞上了淡滨尼10道的灯柱。两人因涉嫌酒驾和未谨慎驾驶罪名将被控。

4月25日，一名38岁男子被警方路障拦下检查，涉嫌酒驾、没有持驾照驾驶，以及未持保险驾驶车辆。他将被控三项罪名。

6月21日，一名34岁男子将汽车停在汤申路上段造成交通阻碍。调查显示，他喝酒后开车，随后在方向盘上睡着，将被控酒驾和擅自停车他人造成不便的罪名。

8月3日，一名72岁女子涉嫌在德曼花园路一带闯红灯，将被控酒驾及危险驾驶罪名。

8月19日，一名28岁男子被警方路障拦下检查，被发现酒驾，汽车未购买有效保险，路税也已过期。他将被控三项罪名。

8月23日，一名38岁男子被警方路障拦下检查，涉嫌酒驾。由于男子屡次酒驾，罪成可被判监禁。

根据公路交通法令第67（1）节的酒驾条文，一旦罪成，初犯者可面对2000元至1万元的罚款，或监禁不超过12个月，或两者兼施。重犯者可面对5000元至2万元的罚款，以及监禁不超过两年。犯罪者也可被吊销各级执照。