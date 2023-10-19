以哈军事冲突继续升级，市场担心中东局势会导致油价升高，引发股市震荡。美股三大指数在星期三（10月18日）均出现大幅度下跌，纳斯达克指数跌1.62%，标普500指数跌1.34％，道琼斯工业指数下滑0.98％。

受中东不稳定局势影响，新加坡海峡时报指数星期三也大跌35.21点或1.11% ，以3136.62点作收。

亚洲股市开盘后走弱，东京和首尔股市开盘后分别下跌1.4%和1.6%。

以下是星期四（19日）可关注的股票：

1. 吉宝企业（Keppel Corp）宣布，作为其可持续城市更新（SUR）战略的一部分，已经成功完成了一项针对中国市场的项目，并获得了全球机构投资者的初期股权承诺，金额为人民币16亿元（约3亿新元）。其中吉宝的保荐人股权为人民币1.6亿元（约3000万新元）。

2. 凯德投资（CapitaLand Investment）发文告说，雅诗阁（Ascott）正在加速旗下品牌The Crest Collection的增长。雅诗阁三个月前在亚洲首次推出该品牌，并在三个月内开了三家新店，其中包括新加坡的旗舰店The Robertson House。The Crest Collection目前在法国拥有四家酒店，并将首次进入英国伦敦和罗马尼亚布加勒斯特。

3. 百汇生命房地产投资信托（Parkway Life REIT）宣布以17亿6640万日元（约1640万新元）收购日本大阪的两座养老院，收购价比估价低了11.9%。这项交易预计会在今年第四季完成，到时百汇生命旗下的日本房地产项目将增至59个，总值7亿1070万元。

4. 天然煤矿集团（Geo Energy Resources）完成收购印度尼西亚煤矿公司Golden Eagle Energy的58.7%股权，以及煤矿基础设施发展商 Marga Bara Jaya的33%股权。集团在7月宣布收购消息时说，收购价分别为1亿5410万美元（约2亿零446万新元）和4万9500美元。

5. 宝德新加坡（Boustead Singapore）正与停牌中的子公司宝德项目（Boustead Projects）讨论关于向宝德项目股东提出退市要约的计划。公司打算遵循新交所监管公司在合规通知（NOC）中的指示。它说，由于这个宣布提高了公司提出收购宝德项目所有股权的可能，证券业理事会（SIC）已要求公司在发布此消息后的28天内，澄清公司的打算；即一、宣布确定要收购所有宝德项目股权，或二、宣布不打算提出要约。