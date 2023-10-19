吉宝完成3亿元融资项目 用于投资中国可持续城市更新

吉宝企业（Keppel Corp）完成一项面向中国市场、总值16亿元人民币（约3亿新元）的融资项目，资金来源包括一家未透露名字的国际级机构投资者初期投资的14亿元人民币（约2亿6280万新元），以及吉宝企业本身出资的1.6亿元人民币（3000万新元）。

等到该项目充分杠杆化和投资完其资金后，其管理资产规模约39亿元人民币（约7亿2800万新元），而吉宝和上述国际级机构投资者可选择进一步扩大注资规模。

吉宝星期四（10月19日）发文告说，随着中国向高质量、低碳增长转型，吉宝正在抓住这个机遇，而这次的项目就是集团可持续城市更新（Sustainable Urban Renewal，简称SUR）战略的一部分。

集团的可持续城市更新业务通过整合人员、流程和技术，为旧建筑的翻新提供新的可能性。与重建相比，可持续城市更新方案更环保、成本更低，也更快落实，目标是降低能源成本、改善体验并将资产估值提高10%至15%。

文告指出，建筑行业排放占全球约40%的碳排放，所以国际门户城市对更环保的城市更新解决方案的需求正不断增长。吉宝的可持续城市更新业务正可满足这一需求，并利用吉宝在亚洲战略资产增强方面的能力，为投资者创造价值。

吉宝目前正在新加坡、中国、印度、韩国、日本和澳大利亚等市场施展其可持续更新城市的能力。集团的目标是，通过吉宝可持续城市更新基金（KSURF），将其在该领域的私募基金投资规模扩大至20亿美元（约27亿2000万新元）。

吉宝预计，此次融资项目不会对本财年的每股收益和每股有形资产净值产生任何重大影响。