五人涉从事违纪保险活动 接金管局三至五年禁令

因涉嫌从事违纪保险活动，四名保险业者与一名无牌照个人被新加坡金融管理局处罚。

金管局星期四（10月19日）发布文告说，在财务顾问法令（Financial Advisers Act）下，被罚五人在三到五年内禁止提供任何财务咨询服务，或参与管理、担任董事或成为任何财务咨询公司的主要股东。

根据保险法令（Insurance Act），陈耀升和吴兆横（音译，Wu Zhao Heng Victor）还被禁止以保险经纪身份展开保险业务，并不得参与任何保险经纪的管理。

五人中，陈鸿祥和唐慧芝的禁令为五年；潘淑蓉的禁令为四年，其余两人陈耀升和吴兆横的禁令为三年。

文告显示，潘淑蓉和陈鸿祥来自安盛保险公司（AXA Insurance Pte Limited），公司被汇丰控股（HSBC Holdings）收购后更名为汇丰人寿新加坡（HSBC Life Singapore）。唐慧芝则不是任何保险公司雇员，也无资格提供财务顾问服务。

潘淑蓉和主管陈鸿祥一同帮助唐慧芝完成了四位客户共13份保单的交易，让客户误认为他们是向持牌保险经纪获取理财建议。同时，安盛保险公司则误认为保单是由潘淑蓉售出。

另一起案件中，陈耀升和吴兆横均来自英杰华财务顾问公司（Aviva Financial Advisers），公司如今已更名为Singlife。两人因聘请无资格人员提供财务咨询服务而被罚。

在处理客户资料时，陈耀升将公司授予他的个人掌上电脑和登录凭证交予他人，以记录客户信息。同时，还以陈耀升的名义向公司提交相关保险文件。而作为陈耀升的主管， 吴兆横在知情的情况下，仍向陈耀升提供协助。

金管局表示，将采取行动坚决保护公众利益并维护金融业的诚信。