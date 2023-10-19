全球股市下挫 新加坡股市周四早盘跌1.14%

受中东局势影响，华尔街股市隔夜集体下挫，隔夜纳斯达克指数下跌1.62%，标普500指数下跌1.34％，道琼斯工业指数下跌0.98%。亚洲主要股市星期四（10月19日）早盘也普遍下跌，香港、东京和首尔股市的跌幅都接近2%。

新加坡股市也受不利局势影响大跌，截至中午12时，新加坡海峡时报指数下挫34.58点或1.1％，报3102.04点。

截至中午12时，海指成份股几乎全部下跌，创业公司（Venture）是唯一上涨的股票，涨幅为0.60%。

扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）领跌，跌幅为5.26%。海庭（Seatrium）和凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）跌幅超过3%。

新加坡航空公司（SIA）大幅下跌2.42%，三大银行股跌幅在1%以内。

亚股下滑主要是由于美国国债持续被抛售以及中东紧张局势加剧。美国10年期国债收益率达到16年来的新高，因为美联储表示可能在更长时间内保持高利率水平。

ActivTrades交易员阿尔维斯 (Anderson Alves) 表示，亚洲股市谨慎，“这受到交易员对降息可能性降低、长期收益率上升和地缘政治不确定性增加的预期所推动”。

中东局势在加沙医院爆炸事件后继续恶化，伊朗加大对以色列的言辞攻击，加剧了全球投资者对能源、食品、国际贸易的担忧。

中国方面，房地产开发商碧桂园本周应支付在2025年9月到期债券的1500万美元利息，但据路透社报道，两名债券持有人说他们尚未收到这笔款项。这将使碧桂园面临违约风险加剧。

IG分析师叶俊荣表示，尽管星期三（18日）中国经济数据显现出一些积极迹象，但中国股市未能走高，恒生指数回到了10月初的低点。房地产行业尚未解决的风险可能是一个原因，投资者担心碧桂园可能会违约。

阿尔维斯认为，碧桂园违约或引发亚洲短期风险资产采取防御性立场，投资者们应保持警惕，以防潜在的连锁反应。