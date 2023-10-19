滨海湾金沙第三季净营收增长34.3％至13.9亿元

新加坡的旅游和旅游消费在第三季持续复苏，滨海湾金沙（Marina Bay Sands）净营收同比增长34.3％，达到10亿1500万美元（约13亿9400万新元）。

滨海湾金沙的母公司拉斯维加斯金沙集团（Las Vegas Sands，简称金沙集团）星期三（10月18日）发布截至今年9月底的第三季业绩。

赌场是滨海湾金沙的主要营收来源，第三季营收为6亿9800万美元，比去年同期增长了将近37％。

客房营收增长了36％至1亿2500万美元。餐饮、商场，以及会展、零售和其他方面的业务，第三季营收平均增长25％左右。

整体来说，滨海湾金沙第三季息税折摊前盈利率（EBITDA margin）比去年同期增加3个百分点至48.4％。

酒店入住率增加了0.3个百分点至96.3％，日均客房收费率（Average Daily Rate）从515美元增加至681美元，客房平均收入（RevPAR）增加32.8％至656美元。

拉斯维加斯金沙集团主席兼首席执行官古德斯坦（Robert G.Goldstein）说：“滨海湾金沙再次实现了出色的财务和运营业绩。”

古德斯坦认为，航空载客量不断提高，以及来自中国和更广泛地区的旅行和旅游消费持续复苏，滨海湾金沙接下来依然能维持增长。

母公司金沙集团第三季转亏为盈

除了新加坡，澳门的旅游和旅游消费复苏，一同带动母公司金沙集团第三季转亏为盈，取得净利3亿8000万美元，大幅扭转去年第三季净亏损2亿3900万美元。

集团净营收则增长了178％至27亿9500万美元，赌场营收更是去年同期的三倍多，达20亿美元。