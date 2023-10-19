人力部稽查食品制造业 今年上半年揭发1045起违例事件

人力部今年上半年对食品制造业展开超过450次的稽查行动，揭发1045起违例事件，共发出一个停工令、总额达3万1300元的21个销案罚单，以及1021个违规通知单。

人力部星期四（10月19日）在官方脸书贴文，表示关注制造业工作场所的伤亡事件，并上载六组有关安全措施的照片加以提醒。

今年上半年，共有14人因工伤丧命，人数比去年同期降了一半。工伤事故的重伤率则保持稳定，每10万名工人中有17.2人遭遇重大工伤，与去年的17.3人相当。

工作场所重伤和死亡事故中，来自制造业的最多，共88起，略多于建筑业的87起。

人力部说，在制造业中，食品制造业在2022年下半年的伤亡数字最多，2023年上半年降至第二。工作场所的受伤事故主要原因是机械事故、滑倒、绊倒和跌倒（Slips, Trips and Falls）以及承受极端温度。

人力部工作场所安全与卫生督查单位处长陈仕豪说，稽查行动的违例事件显示，工作场所安全与健康没受到重视，相关的基本安全措施也没适当地采纳和实行，包括机器开关的护罩、进出工作场所的安全路线及防止跌倒的护栏等，缺乏这类措施将给工人构成重伤的风险。

他指出，随着违例记分制度（Demerit Point System）从今年10月起扩大到制造业，当局将加强对制造业的稽查，“我们将毫不犹豫地对持续藐视安全规则的违例公司和个人采取行动”。

人力部强调，工作场所安全必须是所有行业的雇主和员工的首要任务，并鼓励员工向主管举报不安全行为，员工也可以与公众一起通过SnapSAFE（www.go.gov.sg/snapsafe）举报，预防工作场所事故，确保每个人安全回家。