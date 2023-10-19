雅诗阁加快奢华服务公寓全球扩张

雅诗阁（Ascott）宣布加快其奢华服务公寓品牌“雅诗阁臻选系列”（The Crest Collection）的全球扩张速度，以实现强劲增长。

凯德投资（CapitaLand Investment）星期四（10月19日）发文告称，如今的游客对独特旅游体的需求不断增长，希望自己能沉浸在目的地的历史和文化当中，因此全球的文化遗产旅游市场在2022年到2030年间，预计以年均复合增长率（CAGR）3.8%的速度扩展。

2016年，雅诗阁在法国推出雅诗阁臻选系列，将奢华酒店服务与当地历史文化相融合。

今年8月，该品牌在亚洲首次亮相，在三个月内分别在新加坡、印尼和马来西亚添加三家物业。其中，10月14日在新加坡揭幕的The Robertson House位于新加坡河沿岸，是罗拔申码头（Robertson Quay）最新的酒店。

该酒店前身是白乐海景酒店（Riverside Hotel Robertson Quay），也是凯德雅诗阁信托近期展开资产提升计划（Asset Enhancement Initiatives）下的一处物业。

雅诗阁表示，“雅诗阁臻选系列”接下来还将在伦敦、布加勒斯特（Bucharest）、河内、东京开设，也会在巴黎开设第四家。加上品牌目前已在新加坡、雅加达、巴黎、槟城和图尔（Tours）运营的七家物业，雅诗阁臻选系列下的单位总数同比增长40%，在12个正在运营和筹建的物业中拥有超过1500个单位。

凯德雅诗阁信托总裁张如玲说：“信托在雅诗阁臻选系列下的房产可吸引更高层次的休闲和商务游客，并能够取得更高的房价。这将增强我们的收入流，使凯德雅诗阁信托为我们的单位持有人提供长期价值。”