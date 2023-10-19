东陵福重新发展 兴建约5500个组屋单位

女皇镇一带的东陵福将重新发展，包括建造结合组屋、商店、综合诊疗所、小贩中心和巴刹在内的综合发展项目，为这个老区注入活力，同时保留那里的建筑特色及部分旧组屋，留住街坊熟悉的旧日情怀。

根据计划，综合发展项目将坐落于东陵福（Tanglin Halt）邻里中心原址，目前仍在运作的东陵福巴刹就在该地段内。工程将分两个阶段展开，明年下半年展开的第一阶段工程将先建造小贩中心和巴刹，待巴刹摊贩迁入后，当局才在巴刹原址展开第二阶段工程。

（视频由建屋发展局提供）

除了新组屋单位，综合发展项目也将有商店和社区设施，女皇镇综合诊疗所也会搬过去。

国家发展部兼通讯及新闻部高级政务部长陈杰豪星期四（10月19日）为建屋局的PEAK论坛开幕时，公布东陵福的重新发展计划。

东陵福于2014年获选加入选择性整体重建计划（Selective En bloc Redevelopment Scheme，简称SERS），受影响的家庭有约3480户，是历来最大规模的SERS项目。选择附近杜生区替代组屋的居民已迁入新居，当局也已经拆除部分的旧组屋。

新的综合发展项目将融入东陵福旧建筑的元素，例如东陵福巴刹的桶形拱顶。（建屋局构想图）

部分60年代旧组屋将获保留赋予新生命

不过，新加坡改良信托局（Singapore Improvement Trust）于上世纪60年代在那里建造的部分旧组屋将获得保留。陈杰豪透露，第69座和70座组屋可被赋予新生命，继续为社区服务。据了解，当局尚未确定总共会保留多少座组屋。

因具特色的10层楼旧组屋，东陵福也俗称“十楼厝”。为了凸显这段历史，当局日后在铁道走廊（Railway Corridor）前兴建的新组屋，也将维持在只有10层楼高。

此外，新的综合发展项目也将融入东陵福旧建筑的元素，例如旧联邦通道熟食中心的六边形设计、仍在运作的东陵福巴刹的桶形拱顶，以及旧邻里中心广场的开阔社区氛围。

当局将调整联邦通道的部分路段，挪出空间来建造脚踏车道和人行道。（建屋局构想图）

当局也将调整联邦通道的部分路段，挪出空间来建造脚踏车道和人行道，鼓励居民绿色出行。联邦地铁站和铁道走廊之间也将辟设一个直线公园，方便公众往来这两个地点。

东陵福完成重新发展后，将增添约5500个组屋单位。首个新预购组屋项目Tanglin Halt Cascadia已于本月开放供公众申购。剩余的第二批新组屋将会是综合发展项目的一部分，预料将于明年推出。

