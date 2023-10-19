黄循财：社会分层化越加根深蒂固 政府会加强援助弱势家庭　

有早期迹象显示，社会分层化在本地有越加根深蒂固的现象。过去，租赁组屋住户主要是年长者，但如今有越来越多有年幼孩子的家庭，而且他们居住租赁单位的时间也越来越长。

代总理兼财政部长黄循财星期四（10月19日）在牛车水民众俱乐部举办的社会服务中心10周年庆祝活动上致辞时说，政府展开“新加坡携手前进”运动与民众交流的过程中，已在研究这个令人关注的现象，并且向社工等多个群体征询意见，探讨如何在尊重低收入家庭的尊严和自主权的情况下，更好地赋予他们能力，协助这一群体改善生活。

黄循财强调，我国要进一步减少本地社会的收入不平等现象。政府在制定政策方面已经倾向给予低收入群体更多支援，接下来也会继续这么做。

“我们要确保新加坡没有任何家庭永远陷入在底层阶级。这意味着，我们必须做更多，不只是援助家长，也要确保他们的孩子及早拥有全面且公平的发展机会。”

社会及家庭发展部最早在牛车水和惹兰勿刹设立社会服务中心（Social Service Office），目的是更好地与社区伙伴协调社会服务，支援面对较复杂挑战的个案。全岛目前有24家社会服务中心。

加强对ComLink租赁租户家庭援助

黄循财说，社会服务中心几年前推出社区联系站（ComLink），目的是针对育有孩子的租赁组屋家庭的需求，提供更深入和全面的支援。社区联系站如今已扩大至全岛有租赁组屋的市镇。

接下来，政府准备加强对ComLink租赁租户家庭的援助，进一步提升他们的社会流动性。

首先，政府将培训ComLink工作人员成为家庭导师（Family Coaches）。他们不只是协调社会援助，而是会更密切地引导和推动每个家庭制定和实践行动计划，以及确保他们及时获得所需的援助。

此外，黄循财说，对于那些付出努力，在就业、存钱购买自己的组屋，以及确保年幼孩子接受学前教育等方面取得进展的家庭，政府会考虑给予他们更多以及更长期的援助。

黄循财说，家庭导师可运用这些额外援助，鼓励和推动受惠家庭继续力争上游。

“当这些家庭努力实现更长远目标的同时，额外的援助也将帮助他们缓解短期的经济压力。”

黄循财也呼吁公众及企业挺身而出，为提升弱势家庭尽一分力，包括担任友伴义工，以及通过捐助资金、提供导师计划，协助弱势孩童扩大人脉和社会资本。