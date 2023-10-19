11月起Gojek调低司机佣金 乘客非现金支付须付交易费

为吸引更多司机加入，今年11月1日起，私召车业者Gojek向司机抽取的佣金，将从现有的15%调低至10%，这项帮助司机提高收入的措施，将至少持续至2024年底。同时，使用非现金方式付车资的乘客，将须支付一笔1角至6角不等的交易费。

Gojek星期四（10月19日）在网上张贴告示，宣布向司机收取的服务费（Service Fee），从11月开始下调五个百分点。

有关告示指降低服务费，将有助提高司机的实得收入，同时协助司机应对日益上升的开车费用。

自冠病疫情后，市场对私召车和德士这类点对点载客服务的需求不断增长，Gojek的新宣布相信有助吸引更多新旧司机加入和留在平台。

总部设在印度尼西亚首都雅加达的Gojek，2018年进军本地市场。疫情前，这家平台业者向旗下司机抽取两成的佣金。不过在2021年6月，为协助备受疫情打击的司机，公司一度将佣金调低至10%。但随着点对点载客服务需求显著回升，Gojek从今年2月1日起，调高司机佣金率至15%。

每家私召车业者向司机抽取的佣金比率不同。另一家业者Grab目前向司机收取最高20.18%的佣金，Ryde是10%，TADA则没向司机收佣金。

另一方面，从11月1日起，Gojek将向使用非现金支付车资的乘客，收取一笔支付交易费（Payment Transaction Fee）。有关费用介于1角至6角，视车程距离远近而定。使用现金付款的乘客，无需支付这笔费用。