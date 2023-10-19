全球一年诈骗损失1.4万亿元 新加坡人均损失最高

在2022年8月至2023年8月的一年期间，诈骗团伙在全球范围内估计诈骗了约1.02万亿美元（约1.4万亿新元），其中新加坡受害者平均损失4031美元（约5538新元），是全球最多的。

根据非营利组织全球反诈骗联盟（Global Anti Scam Alliance，简称Gasa）和数据服务供应商ScamAdviser的联合研究，这一数字高于2021年全球因诈骗损失的553亿美元（约760亿新元）和2020年的478亿美元（约657亿新元）。

Gasa董事总经理乔里·亚伯拉罕 （Jorij Abraham）星期三（10月18日）在葡萄牙里斯本举行的全球反诈骗峰会开幕致辞中，透露上述最新数据。

根据全球反诈骗联盟的报告，研究显示，新加坡的诈骗受害者平均损失最多，每名受害者损失4031美元（约5538新元）；瑞士位居第二，每名受害者损失3767美元（约5176新元），第三的奥地利损失为3484美元（约4787新元）。

我国内政部政策发展司司长黄丽莎博士在报告中指出，诈骗案在本地以惊人的速度增长，单单在去年当局就接到3万1728起诈骗通报，同比增加32.6%。“值得注意的是，Whatsapp、Telegram、脸书和Instagram等平台成为诈骗活动的热点，当中以钓鱼诈骗为首，其次是求职和电子商务诈骗。”

她说，本地打击诈骗跨部门委员会通过不同策略打击诈骗带来的挑战，包括防堵和屏蔽诈骗者接触受害者的渠道、及时侦察和举报可能出现的诈骗案、执法并追回诈骗案款项。与此同时，当局加强宣导，提升公众的反诈知识。

黄丽莎提议，接下来可通过国际间合作，如设立框架以快速追回款项，来提升跨境执法能力。“其次，制定防范诈骗的全球规范，包括为线上平台制定指导原则，以验证用户身份并防止创建虚假账户。”