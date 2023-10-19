本地首创新科技 加快糖尿病患伤口愈合速度　　　

本地科研人员研发出全球首创的治疗系统，可将糖尿病相关伤口的愈合速度提高至传统疗法的三倍。这项细胞疗法不但能促进伤口愈合，也能改善伤口的症状，以及降低复发的风险。

新加坡国立大学研究团队星期四（10月19日）在媒体介绍会上，分享可加快糖尿病足溃疡愈合速度的创新治疗系统。这套新疗法通过利用磁性水凝胶（magnetic hydrogel）和动态磁性装置来加强治疗效果，有助提升糖尿病患者的生活品质。

糖尿病足溃疡的传统治疗方法往往不理想，导致病情屡次复发，很多时候患者甚至须截肢。而新加坡是全球糖尿病相关截肢率最高的国家之一，平均每天约有四人截肢。

适量的磁性水凝胶将被放置于创可贴上，用于糖尿病患的伤口。（李冠卫摄）

国大研究团队研发的磁性水凝胶含有能促进伤口愈合的皮肤细胞以及磁性微粒（magnetic particles）。根据伤口的大小，磁性水凝胶会被适量置入创可贴，并贴在病患的伤口上。随后，团队会使用一个无线的动态磁性装置激活皮肤细胞，加速伤口愈合过程。磁刺激（magnetic stimulation）治疗的理想时长约为一到两个小时。

病患贴上置有磁性水凝胶的创口贴后，会将足部放入动态磁性装置，激活皮肤细胞，加速伤口的愈合。（李冠卫摄）

实验测试显示，与目前传统的治疗方法相比，利用磁刺激治愈糖尿病相关伤口的速度约为原本的三倍。此外，研究虽着重于糖尿病足溃疡的治疗，但这项技术也具有治疗烧伤等多种复杂伤口的潜力。

领导研发团队的国大设计与工程学院生物医学工程系助理教授兼国大医疗健康创新与科技研究院主要研究员戴嘉平说，新系统不仅能加速伤口的愈合，还能改善伤口的情况，降低复发的可能。