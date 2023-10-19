王瑞杰：公共服务部门须协助政府 落实反映民意政策

新加坡靠着完善的治理体系和人民的信任，取得今日的成就。在这个愈加分裂和“后真相”当道的世界，要让国家持续成功，政治领导层和公共服务部门须合力落实可反映民意的政策，以继续赢得民众信任。

副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰星期四（10月19日）为公共服务领导常年典礼致辞时说，这些年来，公共服务和政治领导层合力推行政策，让新加坡维持杰出表现和取得成功，但这些都不是理所当然的。

“因为在现今这个更加分裂的世界里，公共信任在许多国家都受到威胁。要在‘后真相’当道的环境里塑造公共舆论，事实和真相变得越来越无关紧要。”

他说，身份认同政治的崛起也造成社会分歧，让人们不再注重彼此的共同点，以及不再努力建立社会凝聚力。

我国须投资打造良好治理体系 培养优秀领导人

他因此认为，我国必须继续投资打造良好的治理体系，以及培养优秀的领导人。对外，协助我国建立新的合作关系、学习他国做得好的地方；对内，维持民众的信任，加强公共服务部门和政治领导层之间的共同使命感。

要在这个瞬息万变和动荡的世界中，拥有更优秀的公共服务，王瑞杰也提出了另两项建议，包括继续让人民更多地参与政府的决策过程，以及落实政策和把服务做好。

王瑞杰借着这个机会，感谢于本月退休的两位前常任秘书陈丽芬和罗锦贤。有31人在典礼上受委成为公共服务领导和资深领导，另有123人加入公共服务领导计划。