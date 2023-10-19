星期四亚太股市一片愁云 本地股市下挫1.18%

美国隔夜股市下跌进一步影响亚太股市的交易气氛，投资者的避险情绪高涨，导致星期四（10月19日）的亚太股市全线下跌。新加坡海峡时报指数闭市下挫1.18%或37.02点，收报3099.60点。

亚太股市除了台湾横摆，起11.82点之外，其他都下跌超过1%，由香港领跌。香港下挫2.46%，东京下滑1.91%，首尔跌1.90%。上海滑落1.74%，深圳跌1.51%，悉尼股市则退低1.28%。

本地股市全天交易量达16亿5000万股，交易额12亿3000万元，上升股219只，下跌股405只。

30只海指成份股中，只有创业公司（Venture）微升0.09%至11.69元。皇胜酿酒（Emperador）和新翔集团（SATS）持平，其他27只成份股都收跌。

领跌的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding），下跌4.61%至1.45元，海庭（Seatrium）滑落3.31%至0.12元；怡和合发（Jardine C&C）下挫3.10%至28.79元。

三只银行股的跌幅介于0.54%至0.93%，星展集团跌幅最小，华侨银行的跌幅最大，前者收报33.17元，后者收报12.83元。大华银行跌0.78%至27.88元。