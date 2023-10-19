两人四团队获颁国防科技奖

在这个“人手一机”、常常“电不够用”的时代，氮化镓（Gallium Nitride）快速充电器愈发普及。这项技术不仅可以实现快速充电，对国防也有着重大意义，我国早在18年前已开始研发这项技术。

国防科技研究院自2005年起发展氮化镓单片式微波集成电路（MMIC）技术。由于在该领域的本土研发能力方面做出突出贡献，南洋理工大学淡马锡实验室微系统技术中心项目总监黄玉荣教授（63岁），星期四（10月19日）从国防部长黄永宏医生手中接过今年的国防科技奖个人（研究与开发）奖。

这个实验室已从一个大学实验室，转变为获得氮化镓微波集成电路国际标准组织（ISO）认证的晶圆（wafer）制造设施。

1989年起颁发的国防科技奖，今年共有两名科研人员和四支团队脱颖而出，荣获奖项。

黄永宏主持颁奖典礼并致辞时指出，挑战当今假设的新技术，将很快在明天过时。他举例，乌克兰战争的经验已修正了空中力量的军事原则，低成本的无人机如今已成为军队甚至准军事组织的标准配置，且广泛应用在局部战斗中。即便无人机尚未证实具战略意义，但无疑可在战术局势中决定胜负。

他说：“国防科技面临的挑战在于制定可持续的、不会过度消耗资源的大规模无人机攻击对策。如果5000元的威胁得花5万元消除，那么防御者最终会在消耗战中失败。”

他提醒，人工智能前景固然巨大，但在这个不断发展的领域，虽然应用可带来巨大的收益，也存在“追逐许多道彩虹”而消耗资源的风险。“不是每件事都需要人工智能。如果你要起床，请用闹钟。”