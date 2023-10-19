天气炎热 未来数月骨痛热症病例或持续增加

受厄尔尼诺现象影响，新加坡未来几个月的气温会比较高，这可能加剧骨痛热症的蔓延。环境局敦促公众采取措施抑制蚊虫繁殖，防止年底病例激增。

截至10月18日，本地目前共有49个骨痛热症病例活跃区，累计至少有10起病例的黑区有九个，其中位于牛车水一带的客纳街（Club Street）累计病例达到112起，伦多环道（Lentor Loop）累计83起。

6月至10月是新加坡骨痛热症的高发期，今年9月后的三个星期，全岛每周新增病例都超过300起，10月前两周才分别降至266和215起。

永续发展与环境部兼交通部高级政务次长马炎庆和杨厝港区议员叶汉荣，以及环境局工作人员星期四（10月19日）下午走访伦多一带，向居民分发预防骨痛热症的宣传单。

马炎庆呼吁公众采取必要的行动，定期检查家中花盆底下等有积水的地方，共同防止骨痛热症的蔓延。他说，虽然6月至10月骨痛热症的高发期已经进入尾声，但是预计未来几个月天气炎热，因此公众仍不能掉以轻心。

马炎庆说：“环境局在近期的检查中发现，建筑工地蚊子滋生案例从10%增加到15%，所以我们促请所有建筑公司和承包商，在建筑工地内做好防范工作，防止蚊虫滋生，保护建筑工人和工地附近的居民。”

他说，在骨痛热症病例的活跃区，约70%的蚊虫滋生源于住家。环境局的工作人员定期会到居民家中家访，是为了帮助居民检查，提高公众对于预防骨痛热症的认知。

他提醒病例活跃区的居民，除了定期清理家中的花盆、消除积水外，外出也应做好防蚊措施，如穿长袖、喷防蚊喷雾等。