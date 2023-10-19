王瑞杰：金融机构应融入可持续发展 支持本区域迈向“净零”

可持续发展转型乃大势所趋，副总理兼经济政策统筹部长王瑞杰呼吁本地金融机构把可持续发展融入各项运作中，并积极支持本区域迈向“净零”目标。

王瑞杰星期四（10月19日）在2023年度新加坡银行与金融学院（Institute of Banking and Finance，简称IBF）颁奖晚宴上讲话时说：“亚洲各国要达成减排和可持续发展目标，却面对显著的融资鸿沟。亚洲每年预计需要3万1000亿元的投资才能达到净零目标。这比现有的投资额多出1万亿元。金融机构的各运作程序必须融入可持续发展考量。”

银行与金融学院总裁黄南新在会上讲话时指出，金融人员应该不断提升技能和接受再培训。

他说，可持续发展趋势对新加坡来说是商机。关键是要确保我国劳动力拥有适用的技术和能力，做好准备。

银行与金融学院每年会颁发奖项给金融业领袖和机构，以表扬他们对促进金融业发展和栽培人员方面的贡献。

今年的奖项较去年多出九个，共达39个。这次大会增设可持续发展金融荣誉专才（Sustainable Finance Distinguished Fellow）奖，由汇丰银行新加坡首席执行官黄继瑜获得。

星展银行（DBS）应用系统、科技与运营部首席技术官黄炳钦则获得科技荣誉专才奖。

大会颁发了特别提名激励奖（Inspire Award）给宏利保险（Manulife）、华侨银行（OCBC）和保诚保险（Prudential）， 以及人才发展表现奖（Advance Award）给高盛（Goldman Sachs）。