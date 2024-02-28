华侨去年第四季净利环比减10%至16.2亿元 全年增27％至70.2亿元

华侨银行去年全年净利增长27％至70亿2000万元，首次突破70亿元。然而，保险收入减少，联营公司的盈利也减少，去年第四季净利比第三季减少了10％至16亿2000万元，但较一年前增加12％。

华侨星期三（2月28日）开市前，发布去年全年和第四季业绩。

盈利强劲和资本稳健，董事会建议派发每股42分的年终股息，全年每股派息82分，比2022年增加21％，股息派发率约是全年净利的53％。股息派发日是5月21日。

集团指出，多元化的收入来源带动增长，去年全年的总收入上升到135亿元的新高，其中净利息收入创下历来新高，达到96亿5000万元，同比增加25％。

贷款相关和信用卡收费也有所增长，但由于投资情绪低迷，继续拖累财富相关收费，整体收费收入同比减少3％至18亿零400万元。

银行的资产素质维持稳定，不良贷款比率为1％，信贷成本20个基点。

集团行政总裁黄碧娟在业绩文告中说：“我们预计全球宏观环境将面临挑战，包括货币政策的变化、持续的通货膨胀压力、重大选举和日益紧张的地缘政治局势。”

尽管如此，她相信亚洲蕴藏着巨大的增长潜力，并表示华侨将继续推进亚细安—大中华区增长战略。黄碧娟说：“借着雄厚的资本、流动性和资金，我们有能力抓紧机遇，同时为应对不确定因素提供足够的缓冲。”

华侨去年11月宣布以现金2.2万亿印尼盾（约1亿9100万新元）收购印度尼西亚的联邦银行（PT Bank Commonwealth）。这是华侨2014年收购香港永亨银行以来，最主要的一项海外收购，也是黄碧娟上任两年多来的首个收购。