在美国经济数据出炉，以及美国联邦储备局官员发表讲话之前，美国隔夜股市星期二（2月27日）涨跌不一。道琼斯工业指数下跌0.25％，标普500指数和纳斯达克指数则分别起0.17％和0.37％。

新加坡海峡时报指数星期二闭市跌13.80点或0.44％，收报3157.32点。

亚太股市星期三（28日）开盘时涨跌不一，首尔起0.23％，东京和悉尼分别跌0.12％和0.16％。

以下是星期三可关注股票：

1. 华侨银行发布去年全年和第四季业绩显示，去年全年净利增长27％至70亿2000万元，首次突破70亿元。然而，保险收入减少，联营公司的盈利也减少，去年第四季净利比第三季减少了10％至16亿2000万元，但较一年前增加12％。

盈利强劲和资本稳健，董事会建议派发每股42分的年终股息，全年每股派息82分，比2022年增加21％，股息派发率约是全年净利的53％。股息派发日是5月9日。

集团指出，多元化的收入来源带动增长，去年全年的总收入上升到135亿元的新高，其中净利息收入创下历来新高，达到96亿5000万元，同比增加25％。

2. 城市发展（CDL）发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年净利达2亿5082万元，每股盈利26.4分。董事会建议派发每股8分的年终股息，加上去年9月派发的每股4分中期股息，全年派息为每股12分，低于上财年的每股28分。

若看全年，城市发展取得3亿1731万元净利，主要因为融资成本增加，以及没有上财年脱售首尔千禧希尔顿酒店、分拆城市发展酒店服务信托（CDL Hospitality Trusts），以及完成东陵购物中心（Tanglin Shopping Centre）和黄金坊（Golden Mile Complex）集体出售带来的可观盈利；全年每股盈利为33.3分。

3. 凯德投资（CapitaLand Investment）发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年亏损1亿7000万元，每股亏损3.3分。董事会建议派发每股12分的股息。

全年而言，净利下挫79％至1亿8100万元，主要因为集团投资房地产重新估值带来非现金公允价值损失，特别是在租金走软的中国，以及资本化率上升的美国；每股盈利减少78.8％至3.5分。

4. 怡和合发（Jardine C&C）全年净利上扬64％至12亿1500万美元（约16亿3000万新元），核心净利增加6％至11亿6000万美元，每股盈利308美分。董事会建议派发每股90美分的年终股息，使全年派息达每股118美分，比上财年高6％。

5. 博纳产业（PropNex）发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年净利减少27.1％至2575万元，每股盈利减少27.1％至3.48分，营收减少14.9％至4亿7380万元。董事会建议派发每股3.5分的年终股息，使全年派息达每股6分。

全年而言，博纳产业净利减少23.3％至4780万元，每股盈利减少23.3％至6.46分，营收减少18.6％至8亿3810万元。

6. 翱兰集团（Olam Group）发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年净利增加15.4％至2亿3075万元，营收减少10.8％至235亿元。董事会建议派发每股4分年终股息，使全年派息达每股7分，低于上财年的每股8.5分。全年而言，净利下跌55.7％至2亿7872万元，营收减少12.1％至482亿元。

7. 大和房屋物流信托（Daiwa House Logistics Trust）发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年每单位派息（DPU）为2.61分，总营收减少2.9％至2895万元，净房地产收入（NPI）减少3.3％至2219万元。全年而言，每单位派息微升0.2％至5.22分，总营收减少3.7％至5985万元，净房地产收入减少5％至4532万元。