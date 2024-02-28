城市发展2023财年收入涨50% 净利降75.3%

在房地产开发业务的推动下，城市发展（CDL）2023财年收入同比大增50%，达到创纪录的49亿4110万元，扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）则同比下降75.3%至3亿1730万元。

董事会宣布派发每股8分的末期股息。加上去年9月派发的每股4分的中期股息，全年股息为每股12分，低于2022财年的28分。

城市发展星期三（2月28日）开市前发布截至去年底的2023财年业绩。公司表示，总营收增长主要得益于房地产业务收入翻了一番，其中15亿元来自完全售出的执行共管公寓（EC）项目星水嘉园（Piermont Grand）。此外，公司于2023年第三季度以500亿日元（约4亿9500万新元）出售了一块位于东京的永久地契土地。

尽管收入大增，但由于2023财年融资成本较高，加上2022年度没有重大剥离收益记录，集团扣除税务和少数股东利益后净利下降75.3%。

公司投资物业和酒店部门的收入分别同比增长31.8%和8.5%。投资物业增长主要得益于几项新收购；酒店业务方面，所有地区的客房平均收入（RevPAR）都取得增长。

债务方面，在完成多项收购后，集团的负债率为61%，比2022年底高出10个百分点。