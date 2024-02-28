本地股市星期三早盘跌0.33％

一些上市公司公布业绩不如预期，本地股市星期三（2月28日）表现低迷。截至中午，新加坡海峡时报指数下跌10.27点或0.33％，报3147.05点。

海指成份股方面，13只上扬，四只持平，13只下滑。今早公布业绩的海指成份股包括华侨银行（OCBC）、城市发展（CDL）和凯德投资（CapitaLand Investment）。

华侨银行发布去年全年和第四季业绩显示，去年全年净利增长27％至70亿2000万元，第四季净利比第三季减少了10％至16亿2000万元，较一年前增加12％，但不如市场预期。董事会建议派发每股42分的年终股息。截至中午，华侨银行股价跌2.48％，报12.98元。

城市发展（CDL）发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年净利达2亿5082万元，每股盈利26.4分，董事会建议派发每股8分的年终股息。若看全年，城市发展取得3亿1731万元净利每股盈利为33.3分，不如分析师预期。截至中午，城市发展股价跌2.52％，报5.81元。

凯德投资（CapitaLand Investment）发布截至去年12月底的下半年及全年业绩显示，下半年亏损1亿7000万元，每股亏损3.3分。董事会建议派发每股12分的股息。全年净利下挫79％至1亿8100万元，每股盈利减少78.8％至3.5分。截至中午，凯德投资股价起2.56％，报2.81元。

今早发布业绩的还包括翱兰集团（Olam Group），下半年净利增加15.4％至2亿3075万元，营收减少10.8％至235亿元，董事会建议派发每股4分年终股息。截至中午，集团股价大涨7.22％，报0.965元。

美国本周公布的经济数据料影响美国联邦储备局降息的时间表，亚太股市跌多涨少。截至11时55分，除了香港和首尔分别起0.06％和0.88％，其余的股市都下跌。上海领跌0.67％，深圳、台湾、悉尼和东京的跌幅介于0.06％至0.55％。

本周，投资者密切关注星期四（29日）公布的1月份美国个人消费支出（PCE）数据。路透社引述道富环球市场（State Street Global Markets）宏观策略师邵宇婷（音译，Yuting Shao）的话说，对于依赖数据的美联储而言，个别数据的发布都很关键，由于投资者的立场接近中立，这些数据将影响风险情绪。

彭博社引述BMO Wealth Management首席投资官马永玉（译音，Yung-Yu Ma）的话说，星期四公布的关键个人消费支出数据或许是股市的下一个短期催化因素，投资者在寻找更多数据点确定通胀是否在加速上扬。