与水疗店老板娘起争执并推倒阿叔 男子判监15个月

男子在做完面部护理后发现身上没带钱，称要去提款机提款，女老板要求男子把手机留下来当抵押，男子竟亮出螺丝起子企图攻击女老板，逃跑时又推倒一位阻止他的阿叔，导致阿叔头部撞地脑出血。

这起事件发生在去年7月19日傍晚5时半，地点在幸运牛车水大厦二楼一间健康和美容水疗中心。

被告是49岁的陈培明（译音），他面对一项蓄意伤害以及一项用武器企图蓄意伤害他人的控状，星期三（2月27日）早被判坐牢15个月。

案情显示，被告案发当天下午1时到牛车水吃午餐，经过水疗中心时，看见外面摆放的广告看板而停下脚步。

50岁的女老板于是问被告是否对面部护理感兴趣，被告在谈好价钱后入内进行面部护理。

面部护理在5时半结束，被告在还钱时发现身上现金不足，称要到附近的提款机提钱。

女老板要求被告将手机留下当抵押，不过被告不肯，两人为此吵架。

被告在过程中，从口袋里亮出一个螺丝起子，往前走了一两步，往女老板头部挥去，幸好女老板及时闪避，两人之后发生肢体冲突。

被告的手指被女老板咬了之后逃跑，女老板大喊求救，惊动保安和附近商店的店员前来提供协助。

当时，一名59岁的阿叔在幸运牛车水的天桥，听见有人大喊求救，刚好看见被告朝他的方向跑过来。

阿叔张开双臂，往身体左右摆动，企图阻止被告逃跑。怎料被告推了阿叔的胸膛，阿叔往后倒，头部撞地。

阿叔觉得头部疼痛，鼻子和耳朵流血，紧急被送到新加坡中央医院急救。