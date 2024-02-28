女雇主虐佣上诉 庭上播女佣求救录音

两个月内七次虐打女佣，女雇主早前被判监不满上诉，控方星期三（2月28日）早上在庭上播放女佣报警的求救录音。

《新明日报》早前报道，涉案女雇主 （45岁）早前不承认七项蓄意伤人和动粗的罪名，包括呼缅甸籍女佣（24岁）巴掌、掐脖子恫言杀人等等。

案件经由审讯，被告被判监禁10个月和罚款1000元，法官也下令她赔偿女佣5076元，补偿女佣承受的折磨以及收入。

被告对罪成和刑罚不满，星期三早上上诉至高庭。被告代表律师指这起案件主要是双方说辞不同， 也认为女佣在日记记录的内容不能当做佐证。

律师指出，日记是私人物品，应当用女佣熟悉的缅甸文书写，但日记参入了英文，显示女佣的目的是为了让别人看。不过，法官指出女佣受害前，就已经使用英文进行书写。

控方指，女佣的日记整体而言就是记录生活，前后供词也一致。

女佣表示害怕 称被告打她

控方星期三早上也在庭上播放女佣报警的录音，只听见女佣声音有些犹豫说，自己感到害怕，因为被告正在气头上。

警员询问被告做了什么时， 女佣则回答说，被告非常生气， 刚才打了她。警员让她在楼下等待警员前来，但女佣说已把自己反锁在房间里。

控方指出，背景可听见被告敲打门的声响，以及她喊了一声：“你怎么敢！” 法官表示需要时间考虑双方的陈词，择日裁决。