黑衣男涉偷店外晒衣架 老板娘报警

趁美容美发店开工前，黑衣男将店外的晒衣架拎走，老板娘气得报警，并公开电眼画面“寻人”。

这起事件发生在上个星期六 （2月24日）早上约9时18分，地点在兀兰13街第166座组屋楼下的一间美容美发店外。

店主西姆仁（40岁）受访时说， 她平日早上10时开门营业。事发当天，员工在开店后，如往常准备晾晒毛巾，却发现店外的晒衣架不翼而飞。

晾衣架不翼而飞，老板娘报警。（刘启成摄）

“我在这里开店12年，一直都是把晒衣架放在店外，而且墙上装了电眼，因此从来没有被偷过东西。我们到处找不到晒衣架，就去检查电眼，才发现晒衣架是被一名男子在开店前偷走的。

“根据电眼画面，一名身穿黑衣和戴黑帽的中年男子先从店外经过。几秒钟后，该名男子又折返回来，将店门外的黑色晒衣架拎走。

“他拿走晒衣架前还朝周围看了看，似乎是要确保没人看见。晒衣架其实不算轻，所以我们也从来没想过有人会偷。”

她说，自己觉得这名中年男子看起来很面熟，但是记不起在哪里见过他。

“晒衣架是我一年前花了几十块买的，质量很好。由于我们店里需要晒毛巾，所以我只能在网上再买一个，花了近40元。”

数天前西姆仁将视频放上网，她称之前还抱有希望对方能归还晾衣架，但过了几天都没消息，因此去报案。“这里一直很安全，希望不会再发生这种事。”