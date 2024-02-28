【国会】我国去年整体生育率预估为0.97 首次低于1.0

新加坡整体生育率持续下滑，去年的整体生育率初步预估为0.97，是历来首次跌至1.0以下的低水平。

总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮，星期三（2月28日）在国会辩论总理公署的开支预算时说，去年有2万6500对居民结婚，居民新生儿有3万零500人。整体而言，近五年的年均居民结婚总数和居民新生儿人数，都比前一个五年来得少。

初步数据显示，我国去年的整体生育率首次低于1.0。她指出，我国生育率偏低，原因有几个，有些是暂时性的，例如，一些夫妻因冠病疫情延后婚期，以致推迟生育计划。有的夫妻则担心养育孩子的开销、想成为好家长的压力，或难以兼顾家庭和工作。

但她强调，我国低生育率也反映了全球现象，即社会规范和个人观念出现了转变，而其他国家也面对相同挑战。

例如，韩国的生育率持续低于1.0，远低于2.1的替代水平。马来西亚和泰国在2022年的生育率也有所下滑。欧洲国家如意大利和西班牙，生育率逐年持续下跌。

英兰妮说，这反映了全球年轻人对生活目标的改变，更多人向往追求其他人生意义，不把婚姻或育儿视为重要的人生目标。然而，生育率下跌将对我国社会和经济造成影响，家庭人数更少，意味着更多夹心层会面对照顾孩子和年长者的压力。

人口减少也会影响劳动队伍的规模，我国将更难保持可持续的经济发展，吸引海外企业，并为下一代创造机会。韩国、意大利等地就面临经济放缓、薪水减少的情况。