消息：贸易商嘉能可考虑购买蚬壳新加坡炼油厂

据多个消息来源透露，瑞士矿商和商品贸易商嘉能可（Glencore）正在考虑购买蚬壳集团（Shell）在新加坡的炼油厂和石油化工厂。

路透社星期三（2月28日）报道说，根据多个业内和贸易方面的消息来源说，之前的潜在买家已选择放弃，蚬壳集团继续为有关新加坡资产寻找买家。

其中两名消息人士说，嘉能可携手印度尼西亚詹德拉阿斯利石化公司（PT Chandra Asri Petrochemical），正在评估这些资产。

蚬壳要脱售的新加坡资产，包括日产能23万7000桶油的炼油厂和年产100万公吨的乙烯厂（ethylene plant），这些工厂都坐落于新加坡南部的毛广岛。蚬壳也打算卖掉它在裕廊岛的乙二醇（mono-ethylene glycol）工厂。

购买在毛广岛和裕廊岛的这些资产，将使嘉能可在亚洲这个主要的石油中枢拥有一个实体基地。不过，这些在老化的资产难以盈利，尤其是石油化工产品方面，面对着中国和其他地方较新的炼油厂的竞争。

在去年6月间宣布进行战略检讨的蚬壳，拒绝对此消息置评。

嘉能可表示不对“市场传闻或投机”置评，詹德拉阿斯利石化公司则没有回应置评请求。

据两位知情人士说，投资银行摩根士丹利（Morgan Stanley）在与嘉能可研究这个可能的交易。摩根史丹利拒绝对此置评。

路透社去年12月曾报道，蚬壳挑选了至少四家公司，包括能源贸易公司维多（Vitol）、中国国有企业中国海洋石油集团公司（CNOOC）、中国私人化工公司永荣控股（Eversun Holdings）和滨化集团（Befar Group），它们最迟需在2月结束前提交正式的竞标书。

不过，据消息来源和知情者说，中国海洋石油集团和滨化集团已经选择放弃。它们以及永荣控股都没回应置评请求，维多公司则拒绝置评。