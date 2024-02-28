【国会】领教育部学费津贴的外籍学生 大多毕业后三年内履行服务合约

从2017年至2023年，每年有约2900名领取教育部学费津贴（tuition grant）的外籍学生从本地理工学院和自主大学毕业，每十人有八人在毕业后的三年内履行服务合约，其余的多数因为要继续深造，获准延迟履约。

教育部兼人力部政务部长颜晓芳星期三（2月28日）在国会答复议员严燕松（阿裕尼集选区）有关外籍学生延迟履行合约的理由等的口头询问时说，这期间有约5%的外籍毕业生没通知当局他们工作的详情。

她说，教育部慎重看待外籍学生履行服务合约的义务，会向违约者追讨违约赔偿，并且禁止他们日后在本地居留或工作。

她指出，当局会了解无法履行合约的情况，一些人因为健康或其他理由，以致无法找到工作，但他们须偿还违约赔偿。“多数延迟履行工作义务的是为了继续念书，而并非不要找工作。”

议员林志蔚（盛港集选区）想知道提供学费津贴给外籍学生的目的，颜晓芳解释，提供学费津贴给外籍学生将为整体教育体验注入多样性、培养学生的全球意识，以及了解不同国家文化习俗。

“这是一个健康的发展，我们希望鼓励学生广泛接触其他国家的学生。”

针对陈有明（裕廊集选区）提议教育部与外交部、贸工部及经济发展局合作，了解这类领取学费津贴的外籍毕业生未来在自己国家的工作发展情况，颜晓芳说，这些外籍毕业生中，一些确实在自己的国家和地区取得非常成功的职业生涯，他们在新加坡求学时结交本地朋友，了解新加坡的文化和建立网络，对新加坡经济有利，“我们确实有兴趣知道这类资料”。