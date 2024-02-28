【国会】三巴旺公园和白沙海滩 海洋生态系统不受肠球菌影响

肠球菌含量升高只是导致水质恶化的因素之一，三巴旺公园和白沙海滩的其他水质参数目前没有明显变化，不会对海洋生态系统和生物多样性造成威胁。

永续发展与环境部长傅海燕星期三（2月28日）在国会书面答复裕廊集选区议员黄伟中的询问时指出，肠球菌（enterococcus）含量升高只是导致水质恶化的其中一个因素，必须与其他水质参数一起进行分析，才能评估对海洋生物多样性造成的影响。

今年2月发布的年度海滩水质评估中，白沙海滩和三巴旺公园海滩的海水中肠球菌含量升高，评级从去年的“良好”降至“一般”。由于喝下肠球菌含量上升的海水会造成健康风险，当局建议公众避免在这些海滩游泳或进行与海水接触的活动。

傅海燕说：“由于其他的水质参数没有明显变化，国家公园局认为三巴旺和白沙公园的肠球菌水平升高目前不会对海洋生态系统和生物多样性造成重大影响。当局将继续监测本地海岸线的栖息地和生物多样性，并与其他机构合作调查并解决导致这两个海滩肠球菌含量升高的因素。”

其余五个休闲海滩，樟宜、东海岸公园、榜鹅、实里达岛和圣淘沙岛在年度海滩水质测评中被评为“良好”，适合各种水上活动。

不过，肠球菌含量也可能受洋流、潮汐和其他因素影响而变化，环境局会发布海滩短期水质信息（Beach Short-term Water Quality Information，简称BSWI），供公众了解过去三周的海滩水质信息。