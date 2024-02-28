投资者静待美国主要通胀指标 海指周三下挫0.58%

投资者静待美国主要通货膨胀指标，以及美国联邦储备局官员发布评论之前，星期三（2月28日）的亚太股市普遍下跌。新加坡海峡时报指数闭市下跌0.58%或18.39点，闭市报3138.93点。

美联储官员会在当地时间星期三发表评论，或能为减息前景提供新的见解。另外，美联储用于衡量通胀的主要指标——个人消费支出，以及首次领取失业救济金数据都会在美国时间星期四公布。

亚太股市中，除了首尔股市上扬1.04%， 其它股市都下滑。深圳下挫3.79%，上海和香港股市分别滑落1.91%和1.51%。台湾下跌0.49%，东京和悉尼股市小跌0.08%和0.06%。

海指全天共有22亿8000万股转手，交易额达16亿1000万元， 上升股247只、下跌股352只。

30只成份股跌多升少，六只上扬，20只下跌，四只持平。

领跌的是云顶新加坡（Genting Singapore），股价跌幅达3.78%，收报0.89元；跌幅较大的还包括海庭（Seatrium）下挫3.33%至0.087元，胜科工业（Sembcorp Industries）下滑3.10%至5.00元。

星期三发布业绩的城市发展（City Developments）和华侨银行（OCBC）股价都下跌，前者下滑3.02%至5.78元，后者下跌2.25%至13.01元。

领涨的是扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）闭市上涨4.19%至1.74元，华业集团（UOL）上扬2.33%至6.15元，凯德投资（CapitaLand Investment）起1.46%至2.78元。