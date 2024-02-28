报告：新加坡首1％富人俱乐部 门槛达700万元

如果你有522万7000美元（700万新元）净财富，就可能跻身新加坡首1%富人俱乐部。在亚太地区，新加坡的门槛最高。

就全球而言，高居榜首的是摩纳哥，达1288万3000美元。其后为卢森堡的1083万2000美元，以及瑞士的850万9000美元。美国则排名第四，报581万3000美元。

根据房地产咨询公司莱坊（Knight Frank）星期三（2月28日）发布的《2024年财富报告》（The Wealth Report 2024），这是位列各地1％富人的门槛。

就亚太地区而言，澳大利亚这1％的门槛是467万3000美元，新西兰为457万4000美元，香港为309万4000美元，日本是197万1000美元，中国大陆是107万4000美元。

报告说：“在我们今年报告评估的所有市场中，这首1％富人俱乐部的门槛，远低于成为超高净值人士（UHNWI）的3000万美元门槛。另外，欧洲枢纽位居榜首，其中以摩纳哥为首，加入1％俱乐部的门槛为1290万美元。紧随其后的是卢森堡（1080万美元）和瑞士（850万美元）。

报告也说：“也许令人惊讶的是，考虑到美国在总体财富创造方面的主导地位，美国以580万美元排名第四。在整个亚太地区，新加坡以520万美元的门槛遥遥领先。”

它也指出：“我们的研究结果证实了国家之间财富分配的巨大差异，较小枢纽偏向较高的门槛。随着西方国家尤其得努力解决政府赤字和增加税收的需要，预计政策将更加关注财富的所在地、财富如何在各个经济体中分配，以及政府如何既征税又鼓励财富增长。这些结果并不容易确保能够取得。”