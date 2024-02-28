【国会】兀兰民事中心和红山中今年增设ServiceSG中心

兀兰民事中心和红山中今年将设立ServiceSG服务中心，协助更多公民使用政府数码服务。

主管公共服务的教育部长陈振声星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论总理公署开支预算时说，政府会继续扩大服务中心网络，并优先考虑需求较高和人口较密集的地区，尤其是需要更多数码交易援助的年长者。

公共服务署目前在全岛有七家ServiceSG中心，协助公民使用近600项政府服务和计划。去年近40万项交易在这些中心完成，包括Singpass申请、公积金交易和税务服务。

陈振声说，年长者须进行网上交易时若遇到困难，可以直接到访ServiceSG中心寻求帮助。去年约七成到访中心的公民，年龄在55岁或以上。

他强调，随着政府把更多服务数码化，公共服务部门承诺确保这些服务为所有人保持便利。

针对有议员提出公共服务人员须掌握不同技能和培养视角，才能在新环境下发挥所长，陈振声说，公共服务人员除了正规培训，也可以通过短期实习（attachments）和较长期的轮岗掌握新技能。

去年有3700名公共服务人员参与这类实习和轮岗，相比2021年的730人增加四倍。

陈振声提到，政府正在探讨通过训练营和比赛等方式，激发公共服务人员对建立新技能的兴趣，例如举办提示工程比赛。

超过1000名公共服务人员去年也在公共服务行善（Public Service for Good）运动下，报名提供志愿服务，包括当低收入家庭的社区友伴，以及指导工艺教育学院学生。

陈振声说，这项运动今年将涵盖更广泛的社会项目，提供以技能为基础的志愿服务机会，让公共服务人员利用自身技能协助年长者安享晚年和推动可持续发展等。