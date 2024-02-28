【国会】我国添购八架F-35A型战斗机 预计2030年交付

美国F-35型战机的价格如今更具竞争力，我国抓紧时机加速推进采购计划，添购八架F-35A型战斗机，预计2030年交付。加上早前宣布购买的12架F-35B型战机，这20架第五代战机，将逐步取代被汰换的F-16型战机。

F-35B的特点在于能够短距离起飞，以及像直升机般垂直降落，适合幅员小的新加坡；F-35A则须常规跑道起降，但可以承载较多燃料和武器。

国防部长黄永宏医生星期三（2月28日），在国会拨款委员会辩论国防部开支预算时，宣布增购战机的消息。

他说，目前全球的F-35订单有近2500架，需求良好，现在的价格更具竞争力，甚至可比拟F-15EX型战机。国防部抓紧时机，加速推进F-35采购计划，追加八架F-35A。

F-15EX型战机是新一代的F-15型战机，售价约9000万美元（约1亿2060万元）。

国防部未透露战机的价格，不过根据网络资料，2023年至2025年交付的F-35A，一架平均要价约8250万美元。相较之下，五年前的售价约一架9000万美元。

除了价格，黄永宏认为，我国购买的F-35投役后，能让新加坡空军部队晋升一流行列。他国空军已在任务中部署这款战机，如美国用它搜索和侦测俄罗斯设在乌克兰境内的对空导弹发射基地，并与邻近的北约国家分享情报。

我国在2019年宣布购买的首四架F-35B，预料能如期在2026年交付；去年添的另八架F-35B，2028年接收。现准备购入的八架F-35A，则会在2030年左右送达。

届时，F-35和F-15SG型战机，将成为我国空军的主力战机。

未来10年国防开支 维持在国内生产总值3％左右

国防部2024财政年的开支预算是202亿5000万元，占我国名义国内生产总值（nominal GDP）的2.8％，较上个财年增加2.5％。我国这些年的国防开支占比逐渐下降，1998财年占国内生产总值的5.1％。

黄永宏说，虽然这些年来实际国防开支增加了，但由于我国国内生产总值的增速要比国防开支来得快，占比因此逐渐降低，这是好的结果。除非爆发冲突或战争，否则国防部往后10年的开支，预料会维持在3％左右。

不过他强调，国防开支占比下降，不是因为武装部队削减保卫新加坡所须的花费，“我们的防卫能力从来都不曾减弱”，而是因为我国通过持续投资，以最有效的方式，长期以来建立了强大的军队。