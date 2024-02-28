【国会】新加坡武装部队军训城第一阶段今年逐步启用

新加坡武装部队今年将开始在军训城第一阶段，以及三个结合科技的训练场展开军训，让军人接受更逼真的城市作战训练。

国防部长黄永宏医生星期三（2月28日）在国会拨款委员会辩论国防部开支预算时，宣布上述消息。他说：“我们在建设基础设施方面进行了大量投资，以培训国民服役人员和正规军人。”

斥资4亿元建造的武装部队军训城（SAFTI City），2019年6月28日正式动土。军训城第一阶段工程今年将迎来首批进行作战训练的队伍。

黄永宏说，我国经过多年稳定的国防投资后，已建立了一支现代化、高效，且有全套能力应对空、陆、海和网络空间威胁的新加坡武装部队。

三个“器件化作战训练场”（Instrumented Battle Circuit，简称iBAC）分别位于慕莱（Murai）城市作战中心，以及巴西拉峇（Pasir Laba）和亚妈宫（Ama Keng）两个训练区。

训练场的配备包括：战场效果模拟系统（Battlefield Effect Simulators），可模拟空中及炮火打击的逼真效果；演习控制系统（Exercise Control System，简称EXCON），可通过数据分析就个人和团队作战表现提出反馈；以及可“反击”（shoot-back）的智能标靶，打造逼真、身临其境的训练环境。

慕莱器件化作战训练场将在今年4月迎来首个接受训练的部队。

黄永宏也宣布，澳大利亚肖尔沃特湾训练区（Shoalwater Bay Training Area）的扩建工程已接近完成。去年，新加坡武装部队在肖尔沃特湾派出约4300名人员和450个作战平台，参加了有史以来最大规模的袋鼠演习（Exercise Wallaby）。

今年，训练面积扩大后，新加坡武装部队的演习规模将增加近50％，训练时间也从六周增加到九周。在稳定的情况下，加上邻近的格林韦尔（Greenvale）训练区的开发，新加坡武装部队的训练区将是新加坡面积的10倍。这将使我国每年能部署多达1万4000名人员和2400辆车辆和设备。肖尔沃特湾训练区的行政和医疗设施也将在今年内进一步优化。