李总理：我国财政良好 须长期审慎规划满足多代人需求与愿望

我国目前的财政状况良好，接下来必须继续长期规划、采取审慎的货币政策、妥善和可持续地管理资源与储备，以及保持预算平衡，才能满足新加坡多代人的需求与愿望。

国会星期三（2月28日）批准新财年政府财政政策。李显龙总理晚间在脸书贴文做出以上表示，并承诺政府会继续为每个人提供支持，尤其是那些有更大需求的人。

他强调，随着支出需求增长，政府将向人们公开说明如何为这些多出来的开销提供资金来源，以及为什么必须继续为接下来的逆境存储资源。

李总理说：“我们必须继续做好准备，不将任何事情视为理所当然。”

他重申，今年的财政预算案是推进“新加坡携手前进”的第一步，希望能够借此更新社会契约，保持社会的坚强与团结，建设一个更美好的新加坡。

李总理也说，重塑新加坡梦的道路上肯定会面对挑战，我国第四代领导团队需要所有新加坡人的支持，以保持体制运作良好。“让我们一起努力建设共同的未来！”