扬子江金融去年净利增长25%

扬子江金融控股（Yangzijiang Financial Holding）截至去年12月底的下半年净利大幅增长53%至3928万元，每股盈利增长59%至1.08分，每股派息2.2分。

公司星期三（2月28日）晚间公布2023财年下半年和全年的业绩时指出，即便中国经济环境面对挑战，公司下半年的整体收入仍取得13%增长，达到1亿4230万元。

虽然利息收入在下半年和2023财年都下降，但降幅被海事基金资产的强劲投资收入所抵消，海事基金资产下半年取得2300万元的进账。以全年来看，扬子江金融的总收入达到3亿4840万元，比2022年同期的约3亿元，增长16%。

公司2023财年的全年净利达到2亿零180万元，增长25%；在股票回购活动提振下，公司的每股盈利全年增长31%至5.53分。

截至去年12月底，公司的管理资产管理规模（AUM）达到40亿元，并表示会在未来专注创造横跨不同资产类别和地区的多元投资组合。扬子江金融也制定一个长期目标，进一步降低中国债务和信贷风险至低于资产管理规模的30%。截至去年底的占比是40%。

公司文告也说，公司首席执行官卓侨兴离职后将加入ICH集团，公司期待在未来的岁月里与ICH在基金管理、财务咨询和顾问服务等方面加强合作，实现互惠互利。

公司早前披露卓侨兴将在今年4月24日正式离任。

扬子江金融星期三闭市股价下跌1.47%，报0.335元。