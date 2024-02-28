比特币两年多来首次突破6万美元

（彭博社综合电）比特币已突破6万美元（约8万零770新元）价位，这是两年多来第一次，这主要是因为市场乐观情绪高涨，认为比特币的需求将扩大至数码资产爱好者之外。

彭博社星期三（2月28日）报道说，作为最大的加密货币，比特币价格今年来已大涨超过40％，部分是因为投资比特币的美国现货比特币交易所挂牌基金（ETF）成功上市，自1月11日开始交易以来已经吸引了超过60亿美元资金。比特币上一次处在6万美元以上是在2021年11月间，在该月较早时它创下6万9000美元的历史新高。

数码资产经纪公司FalconX的衍生品主管莱恩（Ryan Kim）说：“这太疯狂了。”

比特币的供应增长即将减少，助长了乐观情绪。供应增长减少有助于延长比特币的长期涨势，也激发了对以太币和狗狗币等较小代币的投机兴趣。

自去年初以来，比特币价格已增长两倍多，从2022年暴跌64％的水平回升。它是从一系列加密货币行业丑闻和破产中恢复过来，这些丑闻和破产曾引发人们对数码资产生存能力的质疑。

投资者已经降低了对今年宽松货币政策的预期，美国国债收益率上升证明了这一点。尽管如此，数码代币仍在上涨。2024年，比特币的表现超过了股票和黄金等传统资产。

量化交易公司Dexterity Capital的联合创始人麦克（Michael Safai）说：“考虑到各国央行表示打算将利率维持在较高水平一段时间，这种逆转更加令人印象深刻，这削弱了下一次加密货币牛市将由利率下降驱动的理论。”

比特币挂牌基金的大量资金流入促使一些行业观察人士警告说，由于矿商的新币无法满足需求，供应紧张迫在眉睫。分析师指出，约80％的比特币供应量在过去六个月内没有易手，这可能会加剧供应紧张并增加价格上行压力。