市场静待最新通货膨胀数据出炉，美国星期三（2月28日）隔夜股市全面走弱。道琼斯工业指数持平作收，标普500和纳斯达克指数跌0.17％和0.55％。

亚太股市星期三也普遍下跌，新加坡海峡时报指数闭市下跌0.58%或18.39点，报3138.93点。

亚洲股市星期四（29日）开盘也走弱，日本和韩国股市跌0.3％和0.7％。

本地股市星期四可关注股票：

1. 永科控股（AEM）2023财年陷入亏损，全年净亏损大约116万元，营收减少44.7％至4亿8128万元。集团决定不派息，但发红股（bonus share），现持有每100股普通股可获得一股红股。

集团另外针对上个月披露库存不足的事件指出，已经委任会计师事务所KPMG进行评估，评估没有发现事件涉及任何欺诈活动的证据。

2. 新科工程（ST Engineering）去年净利增加9.6％至5亿8650万元，每股盈利增加9.6％至18.82分。营收则增加了11.8％至101亿元。董事会建议派发每股4分年终股息，加上每季度每股派息4分，全年每股派息16分。股息派发日是5月14日。

3. 新翔集团（SATS）2024财年第三季扣除税务和少数股东利益后净利（PATMI）环比增加41.9％至3150万元，营收环比增加6.5％至13亿6540万元。2024财年第三季净利是上财年同期的63倍，营收同比增加了187%。

4. 凯德投资（CapitaLand Investment）旗下的雅诗阁有限公司（The Ascott Limited）披露，去年与收费相关的盈利为3亿3100万元，创新纪录，比2022年增加28％。雅诗阁也是开业数量最多的酒店，同年有近9600个单位投入运营。公司同时宣布了一系列新的人事任命，包括任命Lee Ngor Houai为雅诗阁欧洲、中东、非洲（EMEA）、南亚和中国首席运营官、 Tan Bee Leng为首席商务官等。

5. 佳晟控股（Chasen Holdings）要求暂停交易。

6. 益资源（First Resources）去年基本净利（underlying net profit）减少56.1％至1亿4660万美元，销售额减少20％至9亿8060万美元。截至2023年12月31日，集团的总资产负债率为0.17倍，现金和银行存款余额为1亿6290万美元。董事会建议派发每股3.7分年终股息，全年每股派息6.2分，约为基本净利的50％。股息派发日5月16日。