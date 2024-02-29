Rex国际下半年亏损扩大至7305万美元 股价早盘涨4.1％

Rex国际控股（Rex International Holding）去年下半年亏损扩大，从前年同期亏损568万美元（约760万新元），扩大至亏损7305万美元。

集团全年也从盈转亏，去年全年净亏损6936万美元。集团前年约有净利35万美元。

由于去年下半年和全年都陷入亏损，Rex国际决定不派息。集团前年每股派息0.5分。

Rex国际星期三（2月28日）闭市后发布业绩并指出，集团蒙受税后亏损，主要来自Yme油田交易的商誉减值（goodwill impairment），以及石油和天然气财产、勘探资产等的减值损失（impairment loss）。

集团去年下半年的营收同比增加41％至大约1亿美元，全年增加22％至2亿零702万美元。

截至去年12月31日，集团拥有现金和现金相等物（cash equivalent）共9544万美元，较前年的1亿1576万美元，减少大约18％。

另外，Rex国际星期四（29日）开市前披露，公司持有91.81％股份的子公司Masirah Oil，签署了一份Energy Emerger升降式钻油台（jack-up drilling rig）合同。钻油台由Northern Offshore运营，将在安曼岸外Yumna油田，展开多井钻探，预计3月中旬开始。

截至星期四早上11时，Rex国际股价涨了将近4.1％，报12.8分。