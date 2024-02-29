【国会】新中央人力局明年逐步启用 多样化设施供军人居民使用

位于凯秀地铁站对面的新中央人力局，2025年逐步启用。届时，战备军人可在全天候体能训练中心完成个人体能测验，不必担心天气不佳而取消活动，白跑一趟。

武吉班让一带居民也可使用新中央人力局的食阁、咖啡厅和户外健身区等公共设施。

国会拨款委员会星期四（2月29日）继续辩论国防部的开支预算。

国防部高级政务部长王志豪说，明年逐步投入服务的新中央人力局（Central Manpower Base，简称CMPB），将综合国民服役相关的行政服务。例如，战备军人可到那里接受体检，也可在全天候体能训练中心（Fitness Conditioning Centre）完成个人体能测验（IPPT）或国民服役体能训练（NS Fitness Improvement Training，简称NS FIT）。他们还可在军用品商店“Lifestylemart”，购买国民服役必需品。

预备入伍的新兵也会在新中央人力局，接受体检和当兵前的个人体能测验。当局将优化体检的登记和检测等流程，把时间缩短。

新中央人力局还设有食阁、咖啡厅、托儿所、足球场、户外健身区等设施，这些设施预计周末也开放，为战备军人和周边社区带来便利。

新加坡武装部队也会在新中央人力局，设立第二个区域医疗中心（Regional Health Hub，简称RHH），把军队的基本医疗服务整合在一处，提供更完善的护理。

首个区域医疗中心2023年在克兰芝开幕。未来10年，武装部队还会设立四个区域医疗中心。第三个将设在北部的迪耶普军营（Dieppe Barracks），它也是武装部队第一个运动医学中心，以更好地管理肌肉骨骼损伤，预计2027年投入服务。

王志豪也提到，尽管新中央人力局的工程项目名为“NS Hub”，但有鉴于它对于多代国民服役人员的重要意义，一旦竣工，这栋建筑将命名为中央人力局。