厨尊火患培训室受损 网上众筹维修费

为弱势群体开办的小贩培训学校厨尊（Dignity Kitchen）年初四发生火患，如今培训室受波及，营收入不敷出，难应付庞大维修费，网上众筹。

《新明日报》2月13日曾报道，位于文庆路第69号“红屋”的厨尊（Dignity Kitchen）当天凌晨约1时起火，虽然火势发生在食阁外的后方位置，但波及外墙与冷气系统受损，浓烟与火焰也导致店内屋顶被熏黑，一楼的电子设备也被浸湿。

事隔逾两周后，厨尊创办人兼执行总监许承俊受访时证实，已经上网发起众筹，希望能筹获20万元，以进行维修和提升工程。

他说，火患导致建筑墙壁受损，包括培训室、伺服器、电线和冷气系统都受到波及。

“有些东西被浸湿，无法使用，不过最严重受损的还是屋顶。目前已经安排专业人员检查屋顶受损情况。”

许承俊说，目前维修工程还处于报价阶段，但必须先自掏腰包支付维修费，之后才能向相关保险索偿。

他强调，由于培训室受波及，部分器材被浸湿而无法操作，而培训课程又是主要营收来源，因此迫于眉睫必须先展开培训室的维修工程。

“我们的现金流有限，接下来一个月会面对一定的挑战，但我们的团队肯定能渡过难关，因此也在筹款平台发起众筹。”

目前筹获近2万元

有意捐款者可到厨尊脸书专页“Dignity Kitchen”点击链接，又或者浏览give.asia众筹平台。截至星期四（2月29日）上午10时，该平台筹获近2万元。

厨尊在该平台强调，所筹到的款项将投入在维修工程。

厨尊是新加坡首家为弱势群体开办的小贩培训学校，同时也有对外开放的食阁，而食阁聘请的员工中，多数是残障人士。