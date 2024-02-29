市场静候美最新通胀数据 本地股市上午横摆

市场静候美国发布最新的通货膨胀数据，亚洲股市普遍疲弱，本地股市星期四（2月29日）上午大部分时候横摆。

美国将于星期四发布1月份个人消费支出（PCE），这项数据向来被视为是美国联邦储备局调整货币政策的重要参考指标。

在数据公布前，大部分市场都表现疲弱。本地股市星期四开盘起7.87点或0.25%，涨幅一度扩大至0.45%，但很快获利回吐。

截至中午12时，新加坡海峡时报指数报3137.30点，跌1.6点或0.05%。上午跌势最明显的其中一只海指股是华业集团（UOL），下跌2.44％，报6元。

华业集团星期二（27日）闭市后发布业绩，因脱售吉真宾乐雅酒店（Parkroyal on Kitchener Road）取得4亿4230万元收益，下半年净利同比飙升373.9％至5亿7270万元。集团股价隔天涨2.3％。

其他亚洲股市，日本、韩国和香港股市星期四上午下跌0.5％、0.3％和0.1%，上海股市涨0.7％。香港政府星期三宣布取消所有住宅物业交易的额外限制，以刺激低迷的楼市。

美国资产管理公司Krane Funds Advisors首席投资官埃亨（Brendan Ahern）在彭博社电视上指出，北京政府的基调最近发生了变化，中国股市过去两周的涨势可能会带来更大幅反弹。

他说：“希望这一趋势能持续下去。如果我们能在中国获利，就会有更多资金回流。”

美国方面，市场普遍预期，最新的个人消费支出数据，将印证美联储官员近期发表的看法，即美联储并不急于放宽货币政策。

交易员目前预测年底前，美联储减息大约80个基点，相当于减息三次。而在今年2月初，市场预测今年将减息150个基点。