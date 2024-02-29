勒死女佣 孟加拉客工正法

指女佣情人劈腿拒复合，孟加拉客工将她勒死被判谋杀罪成，35岁男被告星期三（2月28日）被绞刑处决，这也是过去五年来首次执行的绞刑处决。

根据《海峡时报》报道，35岁的孟加拉籍油漆客工阿末沙林（Ahmed Salim）星期三被执行绞刑处决。阿末沙林曾向总统请求赦免，但不成功。

新加坡监狱署称，这是自2019年来首次执行的绞刑处决，也是2024年的第一起。

命案发生在2018年12月30日，地点在威士特豪路（Westerhout Road）一家廉价“金龙酒店”（Golden Dragon Hotel）的客房，阿末沙林勒死了当时34岁的印尼女佣诺希答雅缇（Nurhidayati）。经审讯后，法官于2020年12月判他谋杀罪名成立。

阿末沙林供证时透露，他与死者交往六年，虽然死者多次劈腿，但他因为爱每次选择回到死者身边。阿末沙林表示，他软硬兼施想挽回死者的心，但死者坚持分手。

他也透露，他没有杀害死者意图，只是对方说了伤人的话，例如指死者新男友比他聪明，床上功夫比他好，他才愤而勒死死者。

阿末沙林在被定罪后对判决不满，提出上诉但被驳回。

根据监狱署的统计，最近一次执行绞刑处决是在2019年，当年有两起这样的司法处决。而2020年和2021年都没有进行司法处决，监狱署称这与冠病疫情无关。

监狱署表示，在一切会对死囚造成影响的相关法律程序都了结后，才会安排执行处决。

遇害女佣诺希答雅缇。（档案照片）

代表律师：接受与尊重法律程序

阿末沙林的代表律师图拉辛加姆（Eugene Thuraisingam）告诉《海峡时报》，他们曾努力为阿末沙林辩护，认为他案发时患有适应障碍症，希望能减轻犯罪责任，被判处无期徒刑。

“我们未能说服法院，法院认为他知道自己的行为是错误的，并认为他没有失去自我控制能力。我们尽力了，但是现在已经到了法律必须走其正常程序的阶段，我们必须接受和尊重这一点。”