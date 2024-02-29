捡获穿山甲卖1400元 空军人员判缓监12个月

全职空军人员在公园捡回一只穿山甲，在家中饲养后以1400元售出，结果买家转卖给“埋伏”在群组里的执法人员进而揭发此案。全职空军人员星期四（2月29日）被判12个月缓刑监视。

被告陈冠荣（21岁）面对抵触三项野生动物法令和一项动物和飞禽法令的控状。他早前承认其中一项，余项交由法官下判时纳入考量。

调查揭露，去年7月2日凌晨时分，被告在杨厝港路一带的公园连道捡了一只马来穿山甲（Sunda Pangolin），带回自己位于榜鹅一带的组屋住家饲养。

接着，他在售卖“珍奇宠物”的Telegram群组里发了一段穿山甲的视频寻求买家，最终以1400元于两天后（4日）将它卖给一名男子李建涵（35岁），并在裕廊西65街第627座组屋交易。

李建涵同一天出价1600元要转卖穿山甲，但没想到欲向他购买穿山甲的，实是来自国家公园局的卧底。

执法人员在得知穿山甲的来源后，同天到被告家逮捕他，并没收他的手机进行调查。

穿山甲的健康检测报告显示它已有身孕，并处在极度饥饿的状态中。

调查发现，被告明知穿山甲是食虫动物，主要吃蚂蚁，却只喂它吃水果。

控方指被告至今都未做出1400元的赔偿，但被告律师称被告其实有定期捐款给野生动物保护协会。法官建议不如把被告该赔偿的钱拿去捐给该协会，律师称被告已经做出近2000元的捐款。

案件星期四下判，被告被判接受12个月的缓刑监视，晚上11时至隔天早上6时须留在屋内，并完成80个小时的社区服务。被告的父母也须签保5000元，确保被告在缓刑期间行为良好。