穿校服扮学生 26岁男子校园偷窃

26岁男子因觉得压力大，穿上中学校服假扮中学生，光天化日擅闯中学偷学生价值567元的各种物品“解压”，结果被学生和老师揭发。

判一年强制性治疗

被告林绍兴（26岁，译音）星期三（2月28日）承认两项偷窃控状，还有三项偷窃与擅闯的控状交由法官下判时一并考量。法官最后判被告进行12个月的强制性治疗。

根据案情，被告是一名行政助理。

事件发生在2023年6月21日。被告在早上7时起来时，感到十分焦虑，他认为偷窃能减缓他的焦虑，因此有了偷窃的想法。

由于被告觉得在学校偷窃比较不容易被发现，因此决定前往家附近的一所中学偷窃。

被告随即换上他一个月前在远东商业中心商店花30元购买的学校校服，其中包括长裤以及体育服上衣，以方便他顺利混入学校。

他之后乘私召车前往学校，并成功偷溜进里头。被告在校内闲逛，进入了几间教室，也在走廊上徘徊，寻找机会偷窃。

在早上约8时15分，被告在学校一楼的学生领导室发现了第一名受害者的包。他随即从包里偷走了总价值306元9角的苹果耳机、地铁卡、偶像小卡、纸张与会员卡等。

约9时30分，被告在二楼的戏剧室外发现第二名受害者的包，并偷走了里头价值约261元6角的物品。

被告偷窃后，通过大门离开学校，把校服换回常服，并搭乘巴士回家。

案情揭露，两名受害者之后都发现物品丢失。第二名受害者通知了她的阿嬷，阿嬷之后报警，警方调查后在次日就将被告逮捕。

除了这两名受害者外，还有两名受害者的物品同样被盗，四名受害者的物品总价值达694元3角。