受害者为追回钱财二度受骗 警接29起报案涉款逾120万元

骗子冒充律师所或财务公司，声称能协助受害者追回被骗金额或投资蒙受的损失，趁机窃取个资，使受害者二度被骗。新加坡警察部队发文告提醒公众，要小心防范此类诈骗新模式，并透露当局自今年1月以来已接获29起类似报案，总损失金额超过120万元。

新加坡警察部队星期四（2月29日）发文告说，在新的诈骗模式中，骗子会假冒律师所或财务公司的代表，通过拨电或发电邮等不同方式联系受害者，并称能协助他们索回在诈骗案或投资失利所蒙受的损失。另有一些受害者则是通过社交媒体如脸书等看到骗子的广告而主动联系，坠入陷阱。

一旦联系上受害者，骗子就会要求对方通过银行转账或虚拟货币等方式，先支付一笔行政费用。骗子也有可能向受害者索取网上银行登录资料或信用卡资料等信息，并借机登录受害者的户头。

一些骗子也会让受害者下载远程操控软件如AnyDesk，受害者一旦下载，骗子就能远程操控受害者的器材。

受害者往往在迟迟没有取回任何款项，或者向银行或警方等官方机构查询后才发现上当。

警方提供的截图显示，不法之徒在网上打广告，声称已经帮助多名诈骗案受害者追回款项，并说将尽全力维护受害者的权益。

警方提醒公众，要小心和注意声称能协助讨回款项的服务或网站。公众可上法律服务管制局（Legal Services Regulatory Authority）网站查询律师所是否有向当局注册。