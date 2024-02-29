【国会】内政部下月拟新法制裁滥用电话卡

更多诈骗分子转而利用本地电话卡（SIM）行骗，导致不知情的公众上当，内政部下个月将拟议新法制裁滥用电话卡的行为。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，提到政府各机构和合作伙伴严打诈骗案的措施，以及如何加强宣导和立法严惩诈骗犯。

尚穆根说，我国的罪案和毒品滥用情况持续受控且持稳，但警方在2023年接获超过4万6000起诈骗案，比2022年多了近50%，涉及金额超过6亿5000万元。

多名议员关注内政部如何打击诈骗。尚穆根坦言，当下最大的挑战在于网络转账方便快捷，诈骗团伙能轻易下手并快速转移赃款，甚至藏形匿影无法识别他们的身份。骗子也大多在海外干案，不在新加坡司法管辖区内，往往难以追回骗款。

面对诈骗案猖獗的情况，尚穆根说，最有效的方法应是从一开始就进行防堵。政府、电信公司和银行相继推出各项措施之外，公众也应提高警惕加以防范。

“没有什么灵丹妙药，也没有什么防诈骗的铁甲，除非我们决定后退摒弃数码化，例如：不网购、不用智能手机和社交媒体、不用网银服务等，这当然是不可能的。”

内政部也正在逐步落实网络犯罪危害法令（Online Criminal Harms Act，简称OCHA）。这将允许政府要求指定的网络平台，制定更有力的保障措施，防止诈骗和其他犯罪活动。