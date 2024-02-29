【国会】去年因滥用大麻被捕者写10年新高

2023年因滥用大麻被捕的人数写下10年新高，当中超过六成的初次嗜毒者是30岁以下年轻人，我国将坚守在反毒行动上采取的强硬态度，并将每年5月第三个星期五定为“毒品受害者纪念日”。

内政部长兼律政部长尚穆根星期四（2月29日）在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，重申我国打击毒品的立场。

2023年，在本地被捕的大麻嗜毒人数是10年来新高，其中去年落网的首次嗜毒者中，超过60%是30岁以下的年轻人。

继冰毒和海洛英，大麻在本地是第三大最常被滥用的毒品，也是初次嗜毒者中第二大最常吸食的毒品。

尚穆根说，大麻合法化的争论往往由商业利益者推动，他们称大麻是无害的“软性药物”，还称吸食大麻者可从中受益。“这些都是公然的谎言，因为科学研究明确显示，大麻对健康造成极大危害，还会殃及身边的人。”

以泰国为例，当地政府在2022年6月将大麻合法化后，目前嗜毒者估计增至1000万人，即约七名泰国人中就有一人吸食大麻。由于情况持续恶化，当地政府正草拟法案，禁止将大麻用于娱乐和消闲用途。

当局定“毒品受害者纪念日”谨记受毒品影响的人

尚穆根说，从今年起，每年5月的第三个星期五将定为“毒品受害者纪念日”，以作为毒品伤害嗜毒者和亲人的提醒。“他们是毒贩赚取丰厚利润的受害者，我们必须记住他们所经历的痛苦，以及毒品造成的伤害。”